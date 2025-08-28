Будут ли линейки на 1 сентября в школах Харькова: что говорит мэр

Будут ли в Харькове линейки для школьников 1 сентября

По словам чиновника, в этом году в Харькове только в первый класс уже записалось 6 тысяч детей.

"И они пойдут в школу 1 сентября. И это - очень приятно. Мы будем проводить в подземных школах праздники 1 сентября, Первого звонка. И для нас это - очень важно, потому что это - эмоция наших маленьких горожан", - подчеркнул Терехов.

Могут ли дети в Харькове учиться "на поверхности"

Мэр города рассказал, что для местной власти очень важно, чтобы дети имели возможность обучения.

"И обучения не только в системе онлайн, но и офлайн. Потому что мы находимся практически каждый день под постоянными обстрелами. И разрушения - ужасные, разрушения наших школ", - объяснил Терехов.

Он признал, что сегодня нельзя себе позволить, "чтобы дети учились на поверхности".

Как город подготовился к новому учебному году

Терехов напомнил, что в городе строят подземные школы и уже переоборудовали шесть станций метрополитена, "где сегодня дети имеют возможность учиться".

"И мы готовим их, для того, чтобы 1 сентября наши дети имели возможность учиться и в метрополитене. Кроме этого, мы будем иметь до 1 сентября еще семь школ под землей", - поделился глава Харькова.

Он отметил, что три из них построили не так давно, ведь до этого город имел только четыре подземные школы.

"И будем начинать с 1 сентября обучение детей", - подытожил чиновник.

Насколько важным является метро для Харькова

Стоит отметить, что ранее Терехов напомнил гражданам, что харьковское метро - это больше, чем просто удобный и быстрый транспорт.

"Сегодня подземка - еще и главное укрытие, наша школа, концертный зал, место для главной елки Харькова, место встреч и единства", - написал он в своем Facebook.

Глава города добавил, что в первые месяцы войны более 160 тысяч человек ежедневно жили в подземке.

"На платформах и в вагонах рождались дети, звучала музыка, праздновали свадьбы. Метро стало домом, который враг не мог разрушить, а люди, которые в нем искали убежища - стали семьей", - добавил чиновник и поблагодарил каждого, кто присоединился к созданию и развитию подземки.

Публикация Терехова (скриншот: facebook.com/ihor.terekhov)