В Україні з’явиться 150 підземних шкіл до кінця 2025 року, - Лісовий

В Україні триває масштабне оновлення шкіл та будівництво підземних навчальних закладів. Зараз розбудовується велика інфраструктура підземних шкіл та укриттів, особливо у прифронтових регіонах.

РБК-Україна повідомляє, що про це під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" заявили прем’єр-міністр Юлія Свириденко та міністр освіти Оксен Лісовий.

За словами Свириденко, за останні два роки на модернізацію шкіл спрямували рекордні 22,9 млрд гривень. Було оновлено 109 сучасних лабораторій та розпочато будівництво підземних шкіл. Прем’єр підкреслила, що простір - лише умова, а справжні зміни починаються зі змісту навчання.

Міністр Лісовий додав, що забезпечити всі школи укриттями наразі неможливо через високу вартість: одне укриття на 500-700 дітей коштує близько 100 млн гривень, а повноцінне протирадіаційне укриття в прикордонних регіонах - дорожче за нову школу. Наразі розпочато будівництво понад 170 шкіл-укриттів, з них 33 вже готові до використання.

Лісовий зазначив, що будівництво підземних шкіл потребує часу - від проєктування до введення в експлуатацію проходить близько 9-12 місяців, а інколи й більше року. До кінця 2025 року планують відкрити 150 підземних шкіл, що дозволить дітям повернутися до очного навчання навіть у безпечних умовах. Однак доступ до офлайн-освіти для всіх школярів наразі неможливо забезпечити.