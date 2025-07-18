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Будет ли в Украине новое повышение налогов: в Раде дали ответ

Украина, Пятница 18 июля 2025 14:34
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Будет ли в Украине новое повышение налогов: в Раде дали ответ Фото: Роксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украине понадобится больше расходов на оборону. В отличие от прошлого года налоги повышать не планируют.

Об этом сказала глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заву во время дискуссии ЦЭС.

"Мы не планируем повышение налогов. Однозначно", - сказала депутат от "Слуги народа".

Пидласа сообщила, что Верховная Рада уже приняла в первом чтении увеличение расходов на оборону на 412 млрд гривен. Дополнительная потребность возникала из-за уменьшения международной помощи и большую интенсивность боевых действий.

Глава Бюджетного комитета заявила, что во втором чтении изменения в бюджет будут приняты 19-20 августа.

Она сомневается, в 2025 году будет еще одно увеличение расходов на оборону, поскольку найти средства на это нереалистично.

Расходы на войну

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону заложены в сумме 2,223 трлн гривен. В первом квартале расходы на обороноспособность и безопасность Украины выросли до 73,5% общего объема госбюджета.

В правительстве ранее неоднократно сообщали о планах увеличить военные расходы. Но министр финансов Сергей Марченко подчеркивал, что налоги для граждан повышать не будут. В прошлом году увеличение расходов осенью произошло в том числе за счет увеличения налогов (в частности, военного сбора с 1,5% до 5%).

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