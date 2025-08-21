UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Чи буде Україна процвітаючою країною в складі ЄС: опитування КМІС

Фото: Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Половина українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в складі ЄС. Водночас чимало громадян налаштовані песимістично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Оптимісти та песимісти

За результатами дослідження, 53% опитаних вважають скоріше чи дуже ймовірним, що через 10 років Україна буде успішною державою-членом ЄС. Песимістично налаштовані 40%.

Цікаво, що додаткова інформація про можливість опори лише на власні сили чи про стабільну підтримку Європи майже не впливала на відповіді. У будь-якому сценарії від 51% до 55% українців залишаються оптимістами, тоді як від 39% до 49% сумніваються у процвітаючому майбутньому.

Причини сумнівів

Серед тих, хто не вірить у процвітання України в ЄС, найбільш поширеними причинами є:

  • корупція (25%),
  • неефективність влади та недовіра до неї (15%),
  • сумніви у готовності ЄС прийняти Україну (14%),
  • переконання, що відбудова триватиме довше за 10 років (13%),
  • наслідки війни та руйнування (10%).

Також респонденти згадували економічні проблеми, демографічні виклики та втрату віри у зміни.

Коментар КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що на суспільні настрої найбільше впливає повномасштабна війна та невизначеність щодо її завершення.

"Є два ключові фактори, що формують бачення майбутнього: довіра до української влади та відчуття підтримки з боку Європи. Коли українці бачать, що рішення влади спрямовані на реформи і розвиток, вони налаштовані оптимістичніше. Коли ж бачать тверду прихильність Європи, це зміцнює віру в членство в ЄС", – наголосив він.

На його думку, українці демонструють стійкість і волю до боротьби, однак для відновлення надії потрібні рішучі дії як від влади, так і від європейських партнерів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1022 респондентів упродовж 23 липня - 4 серпня 2025 року

Нагадаємо, за даними КМІС, в червні 2025 року порівняно з груднем 2024 року з 53% до 61% стало більше тих, хто говорить про єдність нації. Разом з цим 33% вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу.

Опитування КМІС, проведене в травні-червні 2025 року, показало значне зростання песимізму щодо оцінки майбутнього України. Тоді до 47% зросла кількість тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення.

КМІС Євросоюз