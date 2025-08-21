Чи буде Україна процвітаючою країною в складі ЄС: опитування КМІС

Оптимісти та песимісти

За результатами дослідження, 53% опитаних вважають скоріше чи дуже ймовірним, що через 10 років Україна буде успішною державою-членом ЄС. Песимістично налаштовані 40%.



Цікаво, що додаткова інформація про можливість опори лише на власні сили чи про стабільну підтримку Європи майже не впливала на відповіді. У будь-якому сценарії від 51% до 55% українців залишаються оптимістами, тоді як від 39% до 49% сумніваються у процвітаючому майбутньому.

Причини сумнівів

Серед тих, хто не вірить у процвітання України в ЄС, найбільш поширеними причинами є:

корупція (25%),

неефективність влади та недовіра до неї (15%),

сумніви у готовності ЄС прийняти Україну (14%),

переконання, що відбудова триватиме довше за 10 років (13%),

наслідки війни та руйнування (10%).

Також респонденти згадували економічні проблеми, демографічні виклики та втрату віри у зміни.

Коментар КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що на суспільні настрої найбільше впливає повномасштабна війна та невизначеність щодо її завершення.

"Є два ключові фактори, що формують бачення майбутнього: довіра до української влади та відчуття підтримки з боку Європи. Коли українці бачать, що рішення влади спрямовані на реформи і розвиток, вони налаштовані оптимістичніше. Коли ж бачать тверду прихильність Європи, це зміцнює віру в членство в ЄС", – наголосив він.

На його думку, українці демонструють стійкість і волю до боротьби, однак для відновлення надії потрібні рішучі дії як від влади, так і від європейських партнерів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1022 респондентів упродовж 23 липня - 4 серпня 2025 року