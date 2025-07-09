Половина українців вже не вірять у щасливе життя в складі ЄС через 10 років

За останні пів року відбулися принципові зміни в громадських настроях. Уперше соціологи фіксують, що частка песимістів перевищила частку оптимістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування пор у травні-червні 2025 року тільки 43% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС.

Натомість з 28% до 47% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення.



Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, Послаблення віри в щасливе майбутнє країни є безумовно тривожною тенденцією.

На його думку, значною мірою нинішня війна та пов’язані із нею втрати сприймаються як інвестиція в те, щоб потім Україна та українці змогли нарешті пожити нормально.

"Водночас ми бачимо, що українці зберігають волю до продовження опору Росії і не збираються капітулювати незалежно від того, оптимістично чи песимістично вони оцінюють майбутнє країни", додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.