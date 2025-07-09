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Половина українців вже не вірять у щасливе життя в складі ЄС через 10 років

Україна, Середа 09 липня 2025 12:14
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Половина українців вже не вірять у щасливе життя в складі ЄС через 10 років Фото: половина українців вже не вірять в щасливе майбутнє (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні пів року відбулися принципові зміни в громадських настроях. Уперше соціологи фіксують, що частка песимістів перевищила частку оптимістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування пор у травні-червні 2025 року тільки 43% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС.

Натомість з 28% до 47% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення.
Половина українців вже не вірять у щасливе життя в складі ЄС через 10 років

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, Послаблення віри в щасливе майбутнє країни є безумовно тривожною тенденцією.

На його думку, значною мірою нинішня війна та пов’язані із нею втрати сприймаються як інвестиція в те, щоб потім Україна та українці змогли нарешті пожити нормально.

"Водночас ми бачимо, що українці зберігають волю до продовження опору Росії і не збираються капітулювати незалежно від того, оптимістично чи песимістично вони оцінюють майбутнє країни", додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.

Нагадаємо, за даними КМІС, в червні 2025 року порівняно з груднем 2024 року з 53% до 61% стало більше тих, хто говорить про єдність нації. Разом з цим 33% вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу.

За даними КМІС, серед українців зросла готовність до тривалої війни. У червні 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

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