RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Будет ли Украина процветающей страной в составе ЕС: опрос КМИС

Фото: Украина будет процветающей страной в составе ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Половина украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе ЕС. В то же время немало граждан настроены пессимистично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Оптимисты и пессимисты

По результатам исследования, 53% опрошенных считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет успешным государством-членом ЕС. Пессимистично настроены 40%.

Интересно, что дополнительная информация о возможности опоры только на собственные силы или о стабильной поддержке Европы почти не влияла на ответы. В любом сценарии от 51% до 55% украинцев остаются оптимистами, тогда как от 39% до 49% сомневаются в процветающем будущем.

Причины сомнений

Среди тех, кто не верит в процветание Украины в ЕС, наиболее распространенными причинами являются:

  • коррупция (25%),
  • неэффективность власти и недоверие к ней (15%),
  • сомнения в готовности ЕС принять Украину (14%),
  • убеждение, что восстановление продлится дольше 10 лет (13%),
  • последствия войны и разрушения (10%).

Также респонденты упоминали экономические проблемы, демографические вызовы и потерю веры в изменения.

Комментарий КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что на общественные настроения больше всего влияет полномасштабная война и неопределенность относительно ее завершения.

"Есть два ключевых фактора, формирующих видение будущего: доверие к украинской власти и ощущение поддержки со стороны Европы. Когда украинцы видят, что решения власти направлены на реформы и развитие, они настроены оптимистичнее. Когда же видят твердую приверженность Европы, это укрепляет веру в членство в ЕС", - подчеркнул он.

По его мнению, украинцы демонстрируют стойкость и волю к борьбе, однако для восстановления надежды нужны решительные действия как от власти, так и от европейских партнеров.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1022 респондентов в течение 23 июля - 4 августа 2025 года

 

Напомним, по данным КМИС, в июне 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года с 53% до 61% стало больше тех, кто говорит о единстве нации. Вместе с этим 33% считают, что внутренние противоречия углубляются и украинцы идут к расколу.

Опрос КМИС, проведенный в мае-июне 2025 года, показал значительный рост пессимизма в оценке будущего Украины. Тогда до 47% выросло количество тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
КМИСЕвросоюз