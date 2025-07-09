Чи зберігають українці єдність під час війни: свіжі дані КМІС

В Україні стало більше тих, хто вважає, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Порівняно з груднем 2024 року з 53% до 61% стало більше тих, хто говорить про єдність нації.

Переважно це відбувалося за рахунок зниження частки тих, хто мав невизначені погляди (з 14% у грудні 2024 року до 7% зараз).

Разом з цим третина населення (33% зараз і рівно стільки ж було в грудні 2024 року) вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу.



Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.