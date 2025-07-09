Чи зберігають українці єдність під час війни: свіжі дані КМІС
В Україні стало більше тих, хто вважає, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Порівняно з груднем 2024 року з 53% до 61% стало більше тих, хто говорить про єдність нації.
Переважно це відбувалося за рахунок зниження частки тих, хто мав невизначені погляди (з 14% у грудні 2024 року до 7% зараз).
Разом з цим третина населення (33% зараз і рівно стільки ж було в грудні 2024 року) вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.
Нагадаємо, серед українців зросла готовність до тривалої війни. У червні 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.
Як заявив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна, чим більше відбувається обстрілів з боку Росії, тим менше українці готові на поступки.
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