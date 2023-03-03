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Чи буде Україна у безпеці, якщо стане членом НАТО: що кажуть у РНБО

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Валерія Поліщук

Повноправне членство України у НАТО буде певною запорукою безпеки нашої країни.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Повноправне членство нашої країни в НАТО - це певна запорука нашої безпеки. Але, і я на цьому наголошую, повноправне членство. Зараз дехто починає просувати тези про якийсь мікс, про якесь м'яке входження тощо. У сучасному світі воно так не працює", - заявив він.

Данілов додав, що запорукою безпеки України в першу чергу - це українці, ЗСУ і наявність сучасного озброєння.

"Повноправне входження в НАТО – це є запорука нашої безпеки. Але перш за все запорука нашої безпеки – це наш народ, наші Збройні сили і фізична наявність високоякісної сучасної зброї 21 сторіччя", - підкреслив він.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Крім того, премʼєр Денис Шмигаль додав, що Україні "відкритих дверей" вже замало.

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