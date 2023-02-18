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Україна сподівається отримати запрошення до НАТО вже у липні, - Стефанчук

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Субота 18 лютого 2023 16:16
Україна сподівається отримати запрошення до НАТО вже у липні, - Стефанчук Фото: Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Він має відбутись 11-12 липня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної ради України Руслана Стефанчука в ефірі національного телемарафону.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО - ред)", - заявив Стефанчук.

За його словами, після цього Україна почне свій шлях до Альянсу.

Також він додав, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорюються теми, які пов'язані із запрошенням України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна вже після перемоги приєднається до НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що Україна буде членом Північноатлантичного альянсу, але наразі головним пріоритетом є її перемога у війні з Росією.

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