Будет ли Украина в безопасности, если станет членом НАТО: что говорят в СНБО

"Полноправное членство нашей страны в НАТО - это определенный залог нашей безопасности. Но, и я это подчеркиваю, полноправное членство. Сейчас кое-кто начинает продвигать тезисы о каком-то миксе, о каком-то мягком вхождении и тому подобное. В современном мире оно так не работает", - заявил он.

Данилов добавил, что залогом безопасности Украины в первую очередь - это украинцы, ВСУ и наличие современного вооружения.

"Полноправное вхождение в НАТО - это есть залог нашей безопасности. Но прежде всего залог нашей безопасности - это наш народ, наши Вооруженные силы и физическое наличие высококачественного современного оружия 21 века", - подчеркнул он.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль добавил, что Украине "открытой двери" уже мало.

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