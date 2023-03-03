Шмигаль про вступ до НАТО: Україні "відкритих дверей" вже замало

Україна активно готується до саміту НАТО у Вільнюсі і робить все, щоб там були важливі оголошення щодо членства країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Дениса Шмигаль під час прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Нам уже замало відкритих дверей, цю фразу ми чуємо кілька років", - сказав він.

За його словами, уряд готуємо закони в парламент, які запровадять ще більше стандартів НАТО, більше правил і актів, які дадуть Україні змогу бути стандартизованою і відповідати параметрам.

"Наші військові воюють технікою НАТО. Де-факто ми в НАТО, лишається політичне рішення наших партнерів. І ми робимо все, щоб на цьому саміті ці рішення прозвучало", - сказав прем’єр.

Шмигаль зазначив, що є обмеження, оскільки Україна - воююча країна, "але є і політичні рішення".