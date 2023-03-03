Шмигаль про вступ до НАТО: Україні "відкритих дверей" вже замало
Україна активно готується до саміту НАТО у Вільнюсі і робить все, щоб там були важливі оголошення щодо членства країни.
Про це заявив прем’єр-міністр Дениса Шмигаль під час прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Нам уже замало відкритих дверей, цю фразу ми чуємо кілька років", - сказав він.
За його словами, уряд готуємо закони в парламент, які запровадять ще більше стандартів НАТО, більше правил і актів, які дадуть Україні змогу бути стандартизованою і відповідати параметрам.
"Наші військові воюють технікою НАТО. Де-факто ми в НАТО, лишається політичне рішення наших партнерів. І ми робимо все, щоб на цьому саміті ці рішення прозвучало", - сказав прем’єр.
Шмигаль зазначив, що є обмеження, оскільки Україна - воююча країна, "але є і політичні рішення".
Нагадаємо, спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
Нагадаємо, одним з прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. У лютому 2023 року 87% підтримують вступ України в Європейський союз, 86% - в НАТО.
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