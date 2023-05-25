Чи буде в США дефолт? Байден поставив крапку у питанні

"Ми зі спікером Кевіном Маккарті провели кілька продуктивних розмов, і наші співробітники продовжують зустрічатися під час нашої розмови, і вони досягають прогресу. Я неодноразово давав зрозуміти, що дефолт по нашому державному боргу не є прийнятним варіантом", - сказав Байден.

Він зазначив, що лідери Конгресу погодилися з тим, що дефолту в США не буде.

"Я хочу чітко пояснити, що переговори, які ми ведемо зі спікером Маккарті, стосуються загальних напрямків того, як буде виглядати бюджет, а не дефолту. Йдеться про конкуруючі бачення Америки", - наголосив президент.

Загроза дефолту у США

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що США можуть бути не в змозі оплатити свої рахунки вже 1 червня. Країна стикається з можливістю безпрецедентного дефолту, який може мати катастрофічні наслідки як для Сполучених Штатів, так і для всього світу.

Заради переговорів щодо підвищення держборгу президент США Джо Байден скоротив програму своєї закордонної поїздки. Однак у Білому домі заявили, що навіть у разі дефолту США матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.

Варто зазначити, що раніше Байден оцінив переговори зі спікером палати представників Кевіном Маккарті щодо підвищення ліміту держборгу США, як "оптимістичні".