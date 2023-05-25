RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет ли в США дефолт? Байден поставил точку в вопросе

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дефолт не угрожает Соединенным Штатам Америки. Но сейчас администрация президента США ведет переговоры со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по повышению лимита государственного долга США, и они "достигают прогресса".

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы со спикером Кевином Маккарти провели несколько продуктивных разговоров, и наши сотрудники продолжают встречаться во время нашего разговора, и они достигают прогресса. Я неоднократно давал понять, что дефолт по нашему государственному долгу не приемлемый вариант", - сказал Байден.

Он отметил, что лидеры Конгресса согласились с тем, что дефолта в США не будет.

"Я хочу четко объяснить, что переговоры, которые мы ведем со спикером Маккарти, касаются общих направлений того, как будет выглядеть бюджет, а не дефолта. Речь идет о конкурирующих видениях Америки", - подчеркнул президент.

Угроза дефолта в США

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США могут не в состоянии оплатить свои счета уже 1 июня. Страна сталкивается с возможностью беспрецедентного дефолта, который может иметь катастрофические последствия как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.

Ради переговоров по повышению госдолга президент США Джо Байден сократил программу своей заграничной поездки. Однако в Белом доме заявили, что даже в случае дефолта США получат возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.

Стоит отметить, что ранее Байден оценил переговор и со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по повышению лимита госдолга США, как "оптимистичные".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКонгресс США