Байден скасував візит до Австралії через переговори щодо збільшення ліміту держборгу

Президент США Джо Байден скоротив програму своєї закордонної поїздки на тлі загрози дефолту у країні. Він повернеться до США після саміту G7 у Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент Байден повернеться до Сполучених Штатів після завершення саміту G7, щоб знову взяти участь у зустрічах з керівництвом Конгресу та забезпечити його дії до крайнього терміну, що дозволяють не допустити дефолту", - йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Жан-П'єр.

Раніше Джо Байден планував цього тижня взяти участь у саміті лідерів країн "Великої сімки" у Хіросімі, а також відвідати Австралію та Папуа-Нову Гвінею.

У Білому домі також заявили, що члени Конгресу від обох партій та палат мають зібратися разом, щоб запобігти дефолту, як вони вже робили це 78 разів раніше.