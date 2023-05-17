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Байден скасував візит до Австралії через переговори щодо збільшення ліміту держборгу

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Вашингтон, Середа 17 травня 2023 02:09
Байден скасував візит до Австралії через переговори щодо збільшення ліміту держборгу Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден скоротив програму своєї закордонної поїздки на тлі загрози дефолту у країні. Він повернеться до США після саміту G7 у Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент Байден повернеться до Сполучених Штатів після завершення саміту G7, щоб знову взяти участь у зустрічах з керівництвом Конгресу та забезпечити його дії до крайнього терміну, що дозволяють не допустити дефолту", - йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Жан-П'єр.

Раніше Джо Байден планував цього тижня взяти участь у саміті лідерів країн "Великої сімки" у Хіросімі, а також відвідати Австралію та Папуа-Нову Гвінею.

У Білому домі також заявили, що члени Конгресу від обох партій та палат мають зібратися разом, щоб запобігти дефолту, як вони вже робили це 78 разів раніше.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.

Нагадаємо, без підвищення стелі держборгу уряд США більше не зможе позичати гроші для покриття витрат. Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що, якщо Конгрес продовжить не діяти, влада може оголосити дефолт приблизно 1 червня.

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