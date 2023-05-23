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Байден дав "оптимістичний прогноз" щодо перемовин стосовно підвищення ліміту держборгу США

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Вівторок 23 травня 2023 02:18
Байден дав "оптимістичний прогноз" щодо перемовин стосовно підвищення ліміту держборгу США Фото: Байден позитивно оцінив перемовини щодо держборгу США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден оцінив переговори зі спікером палати представників Кевіном Маккарті щодо підвищення ліміту держборгу США, як "оптимістичні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент-демократ та головний республіканець у Конгресі провели переговори у понеділок, 22 травня. На пресконференції після них, вони "не подавали жодних ознак" того, що їм не вдасться дійти консенсусу.

"Байден "оптимістично" оцінює прогрес переговорів. Маккарті, що сидів поряд, озвучив впевненість у тому, що їм вдасться врешті-решт знайти точки дотику", - пише видання.

Загроза дефолту у США

Менше двох тижнів залишається до 1 червня - дати, коли федеральний уряд США може не в змозі виплачувати всі свої борги. Це викличе дефолт, який позначиться на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

Також без підвищення стелі державного боргу уряд США більше не зможе позичати гроші для покриття витрат. Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що, якщо Конгрес продовжить не діяти, влада може оголосити дефолт приблизно 1 червня.

Заради переговорів щодо підвищення держборгу президент США Джо Байден скоротив програму своєї закордонної поїздки . Однак у Білому домі заявили, що навіть у разі дефолту США матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.

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