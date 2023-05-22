У Мінфіні США назвали "жорсткий" крайній термін підвищення ліміту держборгу

Перший день літа залишається "жорстким крайнім терміном" для підвищення ліміту держборгу США, і ймовірність того, що уряд збере достатньо доходів, щоб відсунути цю дату до 15 червня, дуже низька.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"У своєму останньому листі Конгресу я вказала, що ми очікуємо, що не зможемо сплатити всі наші рахунки на початку червня і, можливо, вже 1 червня. І я продовжуватиму інформувати Конгрес, але я, звичайно, не змінила свою оцінку. Тому я гадаю, що це жорсткий крайній термін", - зазначила міністр фінансів США.

За її словами, США серйозно ставляться до стелі боргу як обмеження здатності оплачувати рахунки вчасно. Якщо стеля боргу не буде піднята, то доведеться робити важкий вибір про те, які рахунки залишаться неоплаченими.

Президент США Джо Байден у неділю назвав останні пропозиції республіканців на переговорах про підвищення стелі державного боргу "неприйнятними", але наголосив, що готовий скоротити витрати разом із податковими коригуваннями, щоб досягти угоди.

Він також додав, що поговорить з Кевіном Маккарті на шляху додому після зустрічі з лідерами країн "Великої сімки" у Хіросімі.

Загроза дефолту у США

Менше двох тижнів залишається до 1 червня - дати, коли федеральний уряд США може не в змозі виплачувати всі свої борги. Це викличе дефолт, який позначиться на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

Також без підвищення стелі державного боргу уряд США більше не зможе позичати гроші для покриття витрат. Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що, якщо Конгрес продовжить не діяти, влада може оголосити дефолт приблизно 1 червня.

Заради переговорів щодо підвищення держборгу президент США Джо Байден скоротив програму своєї закордонної поїздки . Однак у Білому домі заявили, що навіть у разі дефолту США матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.