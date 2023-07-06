Чи буде швидке звільнення Бахмута після деокупації Кліщіївки: думки експертів

Після того, як Збройні сили України повернуть контроль над Кліщіївкою, не варто розраховувати на швидке звільнення Бахмута, адже на цьому напрямку ворог серйозно підготувався. Однак якщо на флангах все складеться сприятливо, українські бійці можуть деокупувати місто найближчим часом.

Про це РБК-Україна розповіли військові експерти Олександр Мусієнко та Владислав Селезньов.

Варто зазначити, що за даними військового командування, на Сході росіяни зосередили понад 180 000 осіб особового складу. На Бахмутському напрямку - близько 50 000.

Ворог добре підготувався до контрнаступу ЗСУ. Тому після того, як Сили оборони повернуть контроль над Кліщіївкою, не варто розраховувати на швидке звільнення Бахмута.

"Миттєвої операції як у Харківській області не буде. Тому що ворог чинить опір і намагається контратакувати. Думаю, тут треба бути досить обережними в оцінках перспектив українського контрнаступу. Надто вже ретельно противник підготувався, надто серйозні у нього там можливості та ресурси", - сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко більш оптимістичної думки з цього приводу. За його словами, якщо на флангах все складеться сприятливо, то місто може бути звільнено найближчим часом.

"А далі в перспективі ми можемо говорити, що буде звільнено не лише Бахмут, а й території, захоплені в ході наступальних дій минулої зими та восени, включаючи Соледар", - зазначив він.

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки

Українські війська просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Надходить інформація про часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що окупанти нібито змушені відступати.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів про тактичне значення Кліщіївки.

Про бої на південь від Бахмута і про те, чи варто чекати на його швидке звільнення, - читайте в матеріалі РБК-Україна.