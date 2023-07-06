Будет ли быстрое освобождение Бахмута после деоккупации Клищиевки: мнения экспертов

После того как Вооруженные силы Украины вернут контроль над Клищиевкой, не стоит рассчитывать на быстрое освобождение Бахмута, ведь на этом направлении враг серьезно подготовился. Однако, если на флангах все сложится благоприятно, украинские бойцы могут деоккупировать город в ближайшее время.

Следует отметить, что по данным военного командования, на Востоке россияне сосредоточили более 180 000 человек личного состава. На Бахмутском направлении - около 50 000.

Враг хорошо подготовился к контрнаступлению ВСУ. Поэтому после того, как Силы обороны вернут контроль над Клищиевкой, не стоит рассчитывать на скорейшее освобождение Бахмута.

"Мгновенной операции как в Харьковской области не будет. Потому что враг сопротивляется и пытается контратаковать. Думаю, здесь надо быть достаточно осторожными в оценках перспектив украинского контрнаступления. Уж очень тщательно противник подготовился, слишком серьезные у него там возможности и ресурсы", - сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко более оптимистического мнения на этот счет. По его словам, если на флангах все сложится благоприятно, то город может быть освобожден в ближайшее время.

"А дальше в перспективе мы можем говорить, что будет освобожден не только Бахмут, но и территории, захваченные в ходе наступательных действий прошлой зимой и осенью, включая Соледар", - отметил он.

ВСУ имеют успех в районе Клищиевки

Украинские войска продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. Поступает информация о частичных успехах в районе Клищиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что оккупанты якобы вынуждены отступать.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о тактическом значении Клищиевки.

О боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ждать его скорого освобождения, - читайте в материале РБК-Украина.