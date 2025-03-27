Чи буде ще один раунд перемовин України та США: відповідь МЗС

"Ми переконані, що процес продовжиться і ще будуть зустрічі. Але точної дати я поки що назвати не можу. Але знову ж таки ми переконані, що цей процес буде продовжуватися", - повідомив речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на питання РБК-Україна.

Переговорний процес щодо завершення війни

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч делегації США та України, на якій були присутні керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга. Сполучені Штати представляли держсекретар Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц.

Під час першої зустрічі США запропонували ввести повне перемир'я між Україною та Росією.

Минулими вихідними Штати провели черговий раунд перемовин з Україною, а у понеділок, 24 березня, відбулась зустріч російської та американської делегацій.

За підсумками зустрічей Україна та США опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. Але у їх заяві було вказано низку умов для перемир'я з Україною на морі.

Пізніше росіяни звинуватили Україну у порушенні перемир'я, заявивши, що були атаковані енергетичні об'єкти у двох областях. Але у Генштабі спростували російські заяви, і вважають, що це неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну.