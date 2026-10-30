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Чи буде похолодання? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні та понеділок

16:04 30.10.2026 Пт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Чи буде похолодання? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні та понеділок Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні впродовж вихідних очікується хмарна, а місцями - й дощова. Тим часом початок наступного робочого тижня може принести певні синоптичні зміни.

Докладніше про прогноз на суботу, неділю та понеділок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 31 жовтня

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що в суботу, 31 жовтня, погода в Україні буде хмарна:

  • помірні дощі ймовірні у більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях;
  • невеликі дощі (місцями) - на решті території України.

Вітер очікується північно-західний, а у східних областях - південно-східний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +2...+8°C;
  • вдень +7...+12°C.

Чи буде похолодання? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні та понеділокОсобливості погоди в Україні 31 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться ситуація в неділю та понеділок

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру на період з 31 жовтня до 2 листопада, погода в Україні впродовж цих днів може дещо змінюватись.

В неділю, 1 листопада, невеликі та помірні дощі ймовірні:

  • на сході;
  • на північному сході;
  • на Закарпатті.

У Карпатах дощ може бути з мокрим снігом.

На решті території України - переважно без опадів.

Чи буде похолодання? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні та понеділокОсобливості погоди в Україні 1 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

У понеділок, 2 листопада, в Україні буде переважати погода без опадів.

Температура повітря в ці дні очікується така:

  • вночі - близько +1...+8°C (на сході та південному сході країни до +11°C);
  • вдень - близько +6...+14°C.

Що прогнозують по Київській області та Києву

По території Київської області та міста Києва погоду 31 жовтня прогнозують хмарну.

Місцями - невеликий дощ.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +6...+8°С;
  • по області +3...+8°С.

Температура повітря в суботу вдень:

  • у Києві - близько +10°С;
  • по області +7...+12°С.

Тим часом 1 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, температура повітря у столиці дещо знизиться.

Чи буде похолодання? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні та понеділокГрафік прогнозу погоди по Києву (інфографіка: meteo.gov.ua)

Вночі стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому) близько +6°С.

Вдень повітря може прогрітись (в середньому) незначно більше - до +8°С.

На початку нового робочого тижня - 2 листопада - вночі +6°С, вдень +9°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні в листопаді та взимку (згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру).

Крім того, ми пояснювали, яким буває листопад в Україні в цілому.

Читайте також, як погода впливає на якість повітря - що й коли "затримує" забруднення та навпаки.

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