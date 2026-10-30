Чи буде похолодання? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні та понеділок
Погода в Україні впродовж вихідних очікується хмарна, а місцями - й дощова. Тим часом початок наступного робочого тижня може принести певні синоптичні зміни.
Докладніше про прогноз на суботу, неділю та понеділок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 31 жовтня
Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що в суботу, 31 жовтня, погода в Україні буде хмарна:
- помірні дощі ймовірні у більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях;
- невеликі дощі (місцями) - на решті території України.
Вітер очікується північно-західний, а у східних областях - південно-східний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +2...+8°C;
- вдень +7...+12°C.
Особливості погоди в Україні 31 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Як зміниться ситуація в неділю та понеділок
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру на період з 31 жовтня до 2 листопада, погода в Україні впродовж цих днів може дещо змінюватись.
В неділю, 1 листопада, невеликі та помірні дощі ймовірні:
- на сході;
- на північному сході;
- на Закарпатті.
У Карпатах дощ може бути з мокрим снігом.
На решті території України - переважно без опадів.
Особливості погоди в Україні 1 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
У понеділок, 2 листопада, в Україні буде переважати погода без опадів.
Температура повітря в ці дні очікується така:
- вночі - близько +1...+8°C (на сході та південному сході країни до +11°C);
- вдень - близько +6...+14°C.
Що прогнозують по Київській області та Києву
По території Київської області та міста Києва погоду 31 жовтня прогнозують хмарну.
Місцями - невеликий дощ.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +6...+8°С;
- по області +3...+8°С.
Температура повітря в суботу вдень:
- у Києві - близько +10°С;
- по області +7...+12°С.
Тим часом 1 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, температура повітря у столиці дещо знизиться.
Графік прогнозу погоди по Києву (інфографіка: meteo.gov.ua)
Вночі стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому) близько +6°С.
Вдень повітря може прогрітись (в середньому) незначно більше - до +8°С.
На початку нового робочого тижня - 2 листопада - вночі +6°С, вдень +9°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні в листопаді та взимку (згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру).
Крім того, ми пояснювали, яким буває листопад в Україні в цілому.
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