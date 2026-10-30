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Будет ли похолодание? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные и понедельник

16:04 30.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Будет ли похолодание? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные и понедельник Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в течение выходных ожидается облачная, а местами - и дождливая. Тем временем начало следующей рабочей недели может принести определенные синоптические изменения.

Подробнее о прогнозе на субботу, воскресенье и понедельник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 31 октября

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в субботу, 31 октября, погода в Украине будет облачной:

  • умеренные дожди вероятны в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях;
  • небольшие дожди (местами) - на остальной территории Украины.

Ветер ожидается северо-западный, а в восточных областях - юго-восточный. Со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +2...+8°C;
  • днем +7...+12°C.

Будет ли похолодание? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные и понедельникОсобенности погоды в Украине 31 октября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится ситуация в воскресенье и понедельник

Согласно прогнозу Укргидрометцентра на период с 31 октября по 2 ноября, погода в Украине в течение этих дней может несколько меняться.

В воскресенье, 1 ноября, небольшие и умеренные дожди вероятны:

  • на востоке;
  • на северо-востоке;
  • на Закарпатье.

В Карпатах дождь может быть с мокрым снегом.

На остальной территории Украины - преимущественно без осадков.

Будет ли похолодание? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные и понедельникОсобенности погоды в Украине 1 ноября (инфографика: РБК-Украина)

В понедельник, 2 ноября, в Украине будет преобладать погода без осадков.

Температура воздуха в эти дни ожидается.

  • ночью - около +1...+8°C (на востоке и юго-востоке страны до +11°C);
  • днем - около +6...+14°C.

Что прогнозируют по Киевской области и Киеву

По территории Киевской области и города Киева погоду 31 октября прогнозируют облачную.

Местами - небольшой дождь.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +6...+8°С;
  • по области +3...+8°С.

Температура воздуха в субботу днем:

  • в Киеве - около +10°С;
  • по области +7...+12°С.

Тем временем 1 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, температура воздуха в столице несколько снизится.

Будет ли похолодание? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные и понедельникГрафик прогноза погоды по Киеву (инфографика: meteo.gov.ua)

Ночью столбики термометров могут показывать (в среднем) около +6°С.

Днем воздух может прогреться (в среднем) незначительно больше - до +8°С.

В начале новой рабочей недели - 2 ноября - ночью +6°С, днем +9°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в ноябре и зимой (согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра).

Кроме того, мы объясняли, каким бывает ноябрь в Украине в целом.

Читайте также, как погода влияет на качество воздуха - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.

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