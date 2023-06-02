Чи буде мирний договір між Вірменією та Азербайджаном цього року: думка експерта
У питанні мирних перемовин щодо статусу Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном, друга країна виступає з позиції сили.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив польський експерт Войцев Войтасевич.
"Мені здається, що зараз він чекає на ту конфігурацію мирного договору, яка його влаштує. Якщо Азербайджан не отримає потрібного результату, то може зважитися на нову воєнну кампанію", - сказав Войтасевич.
Експерт вважає, що у такому разі проти будуть і Росія, і Захід. Однак наразі РФ зайнята війною в Україні, і тому їй не вистачить сил на інтервенцію в Нагірному Карабаху.
Що стосується західних країн, то вони наполягатимуть на тому, що війна - це не рішення. Але на введення санкцій не підуть, оскільки вони сьогодні відмовляються від російських енергоресурсів та не зацікавлені у втраті Азербайджану як додаткового джерела нафти та газу.
"Цього року ми навряд чи побачимо договір, який принесе сталий мир на Південний Кавказ. Щодо врегулювання в майбутньому, то поки що про це важко говорити. Я даю 50 на 50. Тобто або все-таки мир на умовах Баку, або нове загострення. Ну і, звісно, не варто виключати того, що конфлікт може продовжитися у замороженому стані, як і було до 2020 року", - додав експерт.
Детально про те, що відбувається в регіоні можна прочитати у матеріалі РБК-Україна - "На шляху до миру. Про що домовляються Вірменія та Азербайджан і що буде з Нагірним Карабахом".
Конфлікт щодо Нагірного Карабаху
Війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. У 1991 році регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" та назвався Нагірно-Карабаською республікою.
Після цього періодично ставалися військові конфлікти. Сутички вчергове загострились цієї весни. 5 березня через стрілянину навіть загинули люди.
Наприкінці квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів. В середині травня сторони домовились відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.
А в травні Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включно з Нагірним Карабахом.
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