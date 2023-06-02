Будет ли мирный договор между Арменией и Азербайджаном в этом году: мнение эксперта

В вопросе мирных переговоров о статусе Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном, вторая страна выступает с позиции силы.

"Мне кажется, что сейчас он ждет той конфигурации мирного договора, которая его устроит. Если Азербайджан не получит нужного результата, то может решиться на новую военную кампанию", - сказал Войтасевич.

Эксперт считает, что в этом случае против будут и Россия, и Запад. Однако сейчас РФ занята войной в Украине, и потому ей не хватит сил на интервенцию в Нагорном Карабахе.

Что касается западных стран, то они будут настаивать на том, что война – это не решение. Но на введение санкций не пойдут, поскольку сегодня они отказываются от российских энергоресурсов и не заинтересованы в потере Азербайджана как дополнительного источника нефти и газа.

"В этом году мы вряд ли увидим договор, который принесет постоянный мир на Южный Кавказ. Что касается урегулирования в будущем, то пока об этом трудно говорить. Я даю 50 на 50. То есть или все-таки мир на условиях Баку, или новое обострение. Ну и, конечно, не стоит исключать, что конфликт может продолжиться в замороженном состоянии, как и было до 2020 года", - добавил эксперт.

Подробно о происходящем в регионе можно прочитать в материале РБК-Украина - "На пути к миру. О чем договариваются Армения и Азербайджан и что будет с Нагорным Карабахом".

Конфликт по Нагорному Карабаху

Война при Карабах длится уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился Нагорно-Карабаской республикой.

После этого периодически происходили военные конфликты. Схватки в очередной раз обострились этой весной . 5 марта из-за стрельбы даже погибли люди.

В конце апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. В середине мая стороныдоговорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

А в мае Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км , включая Нагорный Карабах.

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