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Чи буде індексація пенсій наступного року: в уряді дали відповідь

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Україна, Середа 09 серпня 2023 13:40
Чи буде індексація пенсій наступного року: в уряді дали відповідь Фото: Оксана Жолнович (facebook.com.pressclublviv)
Автор: Олександр Білоус

Український уряд має намір провести індексацію пенсій у зв’язку з інфляцією у 2024 році. Однак під час війни плани можуть змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра соціальної політики Оксани Жолнович державному агентству "Укрінформ".

"Це вимога, яка визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити", - сказала вона.

Жолнович нагадала, що у 2023 році індексацію все ж таки провели.

"Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", - додала міністр.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

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