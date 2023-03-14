ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій після індексації з 1 березня

В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення -579,10 гривень.

За оперативними даними середній розмір пенсії станом на 1 березня склав 5 219,69 гривень. У порівнянні з 1 січня середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597,1 гривень).

Індексація пенсій

На коефіцієнт збільшення зарплати для розрахунку пенсій у розмірі 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:

пенсії із солідарної системи - 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення - 587,41 гривень;

пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи - 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення - 998,54 гривень;

пенсії військовослужбовців - 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення - 1073,56 гривень.

Крім того, 0,9 млн пенсій, призначених з 01.01.2020 до 31.12.2022, які не підвищились з 1 березня, встановлено щомісячну доплату в розмірі 100 гривень.

Підвищення мінімальних розмірів пенсій

Збільшено розміри мінімальних пенсій:

1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, - до 3120 гривень; середній розмір підвищення - 385,48 гривень;

0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) - на коефіцієнт збільшення 1,197.

Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, - до 3120 гривень;

0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, - до 3000 гривень;

2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, - до 2760,00 гривень;

0,3 млн інших категорій пенсіонерів, які не працюють, - до 2520,00 гривень.

Як зазначили у ПФУ, перерахунок з 1 березня проведено автоматично, а виплата перерахованих пенсій проводиться починаючи з 4 березня у встановлені пенсіонерам дати.

"Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера відповідно до цієї постанови визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема закону, згідно з яким пенсію призначено, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, належності до непрацюючих пенсіонерів та до певної вікової категорії", - йдеться в повідомленні.

У ПФУ нагадали, що пенсії, призначені у 2020-2022 роках з 1 березня 2023 року не підвищуються, оскільки їх обчислення відбувалося з урахуванням показників середньої заробітної плати відповідно 7763,17 гривень, 9118,81 гривень, 10846,37 гривень, які перевищують розмір показника середньої заробітної плати у розмірі 7405,03 гривень, що склався під час цьогорічної індексації