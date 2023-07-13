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Середня пенсія в Україні за півроку зросла майже на 15%: скільки платили у липні

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Україна, Четвер 13 липня 2023 12:44
Середня пенсія в Україні за півроку зросла майже на 15%: скільки платили у липні Фото: пенсії в Україні 2023 року вже підвищили на 15% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2023 року. Середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні шість місяців скоротилася на 135 585 осіб до 10 552 336.

При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

Підвищення пенсій у 2023 році

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривні. Річна інфляція становила 26,6%.

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