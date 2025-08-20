Чи буде Греція відправляти миротворчий контингент до України: відповідь речника уряду

"Тут будемо і ми, як і інші держави, щоби чітко відповісти, як саме допоможемо в такій справі, але не військами", - підкреслив він.

Коментуючи зустріч президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Марінакіс наголосив на "потребі негайного припинення вогню".

Він додав, що воля США, ЄС та Греції - забезпечити гарантії безпеки.

"Це не слід забувати ніколи. Греція - суверенна держава, яка передусім поважає міжнародне право і жодним чином не поступиться своїми позиціями щодо непорушності кордонів", - заявив речник, застерігши, що спроби всередині країни ставити під сумнів підтримку України "шкодять національним інтересам".

Він підкреслив, що Греція "стоïть проти будь-якого ревізіонізму та логіки порушення кордонів" і від початку на боці держави, яка обороняється.