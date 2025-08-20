Чи буде Греція відправляти миротворчий контингент до України: відповідь речника уряду

Греція наразі не планує відправляти миротворчий військовий контингент до України в межах можливих гарантій безпеки.
Про це заявив речник уряду Греції Павлос Марінакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERT News.
"Тут будемо і ми, як і інші держави, щоби чітко відповісти, як саме допоможемо в такій справі, але не військами", - підкреслив він.
Коментуючи зустріч президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Марінакіс наголосив на "потребі негайного припинення вогню".
Він додав, що воля США, ЄС та Греції - забезпечити гарантії безпеки.
"Це не слід забувати ніколи. Греція - суверенна держава, яка передусім поважає міжнародне право і жодним чином не поступиться своїми позиціями щодо непорушності кордонів", - заявив речник, застерігши, що спроби всередині країни ставити під сумнів підтримку України "шкодять національним інтересам".
Він підкреслив, що Греція "стоïть проти будь-якого ревізіонізму та логіки порушення кордонів" і від початку на боці держави, яка обороняється.
Західні ЗМІ раніше повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін нібито не заперечує проти надання Україні гарантій безпеки від партнерів за логікою статті 5 НАТО. У якому форматі це може бути втілено, наразі невідомо.
Раніше Німеччина заявляла, що не виключає можливості розміщати військовий контингент в Україні, а Велика Британія прямо запевнила: готова відправити свій контингент уже в перший тиждень після набрання чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.
Напередодні "коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути сили стримування. Йдеться про те, що іноземний контингент у тому чи іншому форматі міг би виступати фактором відлякування та гарантією від нового масштабного вторгнення РФ у майбутньому.