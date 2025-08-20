Будет ли Греция отправлять миротворческий контингент в Украину: ответ спикера правительства

Греция пока не планирует отправлять миротворческий военный контингент в Украину в рамках возможных гарантий безопасности.
Об этом заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERT News.
"Здесь будем и мы, как и другие государства, чтобы четко ответить, как именно поможем в таком деле, но не войсками", - подчеркнул он.
Комментируя встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Маринакис отметил "необходимость немедленного прекращения огня".
Он добавил, что воля США, ЕС и Греции - обеспечить гарантии безопасности.
"Это не следует забывать никогда. Греция - суверенное государство, которое прежде всего уважает международное право и никоим образом не уступит свои позиции относительно нерушимости границ", - заявил спикер, предостерегая, что попытки внутри страны ставить под сомнение поддержку Украины "вредят национальным интересам".
Он подчеркнул, что Греция "стоит против любого ревизионизма и логики нарушения границ" и изначально на стороне обороняющегося государства.
Западные СМИ ранее сообщали, что российский диктатор Владимир Путин якобы не возражает против предоставления Украине гарантий безопасности от партнеров по логике статьи 5 НАТО. В каком формате это может быть воплощено, пока неизвестно.
Ранее Германия заявляла, что не исключает возможности размещать военный контингент в Украине, а Великобритания прямо заверила: готова отправить свой контингент уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.
Накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть силы сдерживания. Речь идет о том, что иностранный контингент в том или ином формате мог бы выступать фактором отпугивания и гарантией от нового масштабного вторжения РФ в будущем.