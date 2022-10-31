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Чи буде евакуація з Київської області через відключення світла: відповідь ОВА

Ілюстративне фото: мешканців Київської області можуть переселити до інших регіонів через відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканців Київської області можуть тимчасово переселити до інших регіонів, якщо ситуація з електроенергією стане критичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу в інтерв'ю польському виданню Onet, а також в ефірі телемарафону.

"Якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що ситуацію не вдасться вирішити швидко, маємо план, як тимчасово перевезти людей у регіони, де ситуація більш стабільна", - сказав він.

При цьому зазначимо, що Кулеба давав інтерв'ю ще минулого тижня. За його словами, мова йшла саме про прогнозовану ситуацію на випадок максимального погіршення стану.

"Зараз все спокійно, ми не проводимо евакуацію, жодних дій з цього приводу не планується найближчим часом. Всі знаходяться на своїх місця, ситуація контрольована", - наголосив голова ОВА в ефірі телемарафону сьогодні.

За його словами, у кожному органі самоврядування та населеному пункту є визначені місця для евакуації. Якщо ситуація стане критичною, у цих місцях будуть збиратися люди, а органи самоврядування разом зі спеціальними службами будуть надавати транспортні засоби, щоб їх евакуювати.

"Це буде все відбуватися організовано. Зараз немає причин, щоб це робити і планувати", - додав він.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів росіян по Київській області пошкоджено будинки, також є постраждалі.

Також зазначимо, що ранкові атаки по Київській області вплинули на водо- та енергопостачання столиці.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня - читайте у підбірці РБК-Україна.

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евакуаціяКиївська областьЕлектроенергія