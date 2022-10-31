Будет ли эвакуация из Киевской области из-за отключения света: ответ ОВА

"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план, как временно перевезти людей в регионы, где ситуация более стабильная", - сказал он.

При этом отметим, что Кулеба давал интервью на прошлой неделе. По его словам, речь шла именно о прогнозируемой ситуации на случай максимального ухудшения состояния.

"Сейчас все спокойно, мы не проводим эвакуацию, никаких действий по этому поводу не планируется в ближайшее время. Все находятся на своих местах, ситуация контролируемая", - подчеркнул глава ОВА в эфире телемарафона сегодня.

По его словам, в каждом органе самоуправления и населенном пункте есть определенные места для эвакуации. Если ситуация станет критичной, в этих местах будут собираться люди, а органы самоуправления вместе со специальными службами будут предоставлять транспортные средства, чтобы их эвакуировать.

"Это будет все проходить организованно. Сейчас нет причин, чтобы это делать и планировать", - добавил он.

Напомним, в результате сегодняшних ракетных ударов россиян по Киевской области повреждены дома, также есть пострадавшие.

Также отметим, что утренние атаки по Киевской области повлияли на водо- и энергоснабжение столицы.

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