RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет ли эвакуация из Киевской области из-за отключения света: ответ ОВА

Иллюстративное фото: жителей Киевской области могут переселить в другие регионы из-за отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Киевской области могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с электроэнергией станет критической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу в интервью польскому изданию Onet, а также в эфире телемарафона.

"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план, как временно перевезти людей в регионы, где ситуация более стабильная", - сказал он.

При этом отметим, что Кулеба давал интервью на прошлой неделе. По его словам, речь шла именно о прогнозируемой ситуации на случай максимального ухудшения состояния.

"Сейчас все спокойно, мы не проводим эвакуацию, никаких действий по этому поводу не планируется в ближайшее время. Все находятся на своих местах, ситуация контролируемая", - подчеркнул глава ОВА в эфире телемарафона сегодня.

По его словам, в каждом органе самоуправления и населенном пункте есть определенные места для эвакуации. Если ситуация станет критичной, в этих местах будут собираться люди, а органы самоуправления вместе со специальными службами будут предоставлять транспортные средства, чтобы их эвакуировать.

"Это будет все проходить организованно. Сейчас нет причин, чтобы это делать и планировать", - добавил он.

Напомним, в результате сегодняшних ракетных ударов россиян по Киевской области повреждены дома, также есть пострадавшие.

Также отметим, что утренние атаки по Киевской области повлияли на водо- и энергоснабжение столицы.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября - читайте в подборке РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияКиевская областьЭлектроэнергия