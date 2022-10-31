Безпосередньо по Києву не влучили. Військова адміністрація оцінила наслідки ракетної атаки

Хоч ранкові ракетні удари і вплинули на життєдіяльність столиці, але в межах Києва "прильотів" вдалося уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал КМВА .

Повітряні сили ЗСУ убезпечили столицю від ракетної атаки 31 жовтня. Проте, удари по Київщині мають наслідки і для Києва.

"Завдяки ефективній роботі сил ППО – влучань по Києву не зафіксовано! Проте ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці! В окремих районах міста вже є перебої", – йдеться в повідомленні.

Столична влада вже запевнила, що всі служби працюють над ліквідацією аварій внаслідок ракетних обстрілів. Водночас упродовж дня по всій території України будуть екстрені відключення електроенергії.

Вранці 31 жовтня сили української протиповітряної оборони збили 44 ракети з понад півсотні випущених Росією. Окупанти застосували літаки-ракетоносці стратегічної авіації у районі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область).

Армія РФ атакувала українські міста ракетами від 7-ї ранку. Зокрема, у столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури.