Будет ли экономическое бронирование от мобилизации: что говорят в Раде

Сейчас вопрос об экономическом бронировании рассматривается, впрочем наработанных алгоритмов пока нет.

Об этом рассказал член комитета Верховной рады (ВР) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина .

"Вопрос об экономическом бронировании рассматривается. Он с точки зрения многих представителей исполнительной власти является актуальным, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет", - заявил Вениславский.

В частности он отметил, что этот вопрос вряд ли безболезненно пройдет в парламенте из-за своей сенситивности, а также последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции. В связи с чем вероятно экономическое бронирование не будет введено в краткосрочной перспективе.

"Например, как я уже неоднократно говорил, по моему мнению, это может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства. Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке", - пояснил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По словам Вениславского, введение экономического бронирования позволило бы стимулировать развитие экономики и обеспечить поступление налогов, за которые, например, будет закупаться оружие, выплачиваться заработная плата и денежное обеспечение наших бойцов.

"Этот вопрос очень сложный, неоднозначный, но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, на данный момент я не могу", - отметил Вениславский.

Экономическое бронирование

Стоит отметить, что председатель ВР Руслан Стефанчук, в свою очередь, скептически относится к вопросу экономического бронирования от мобилизации. По его словам, эта модель не сработала ни в одной стране мира.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что сейчас рассматривается две модели экономического бронирования: