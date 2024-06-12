Чи буде демобілізація? Як в Раді пояснюють відтермінування цього питання

"Цей законопроект готує Міністерство оборони разом з Генеральним штабом. У нас він не готується поки що", - сказав він.

Як зазначив депутат, потрібно подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці. "І тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації. Це дійсно потрібно", - вважає Завітневич.

За його словами, якщо говорити про стандарти і брати досвід минулих війн, то є цілі дослідження. "Я зустрічав таку цифру - до одного року людина може воювати в повномасштабній війні", - сказав він та визнав, що в Україні цей термін давно минув.

Виключення норми про демобілізацію з закону

Завітневич повідомив, що норма про демобілізацію тих, хто відслужив 36 місяців, була виключена з закону, ухваленому в квітні. Перед цим надійшло звернення головкома Олександра Сирського

"Дійсно, цей лист надійшов, всі його, мабуть, бачили, бо він в ЗМІ був. Це було звернення не тільки головкома Сирського, а й міністра оборони Умєрова. Коли законопроект розроблявся у 2023 році – тоді була одна ситуація на фронті. Коли вже був час його прийняття - вже зовсім інша ситуація", - розповів депутат.

За його словами, було велике бажання прописати демобілізацію. "Під час поїздок на фронт ми бачили, що воювати понад два роки – це дуже-дуже тяжко. Тим більше деякі бригади в силу різних причин не мали можливості зробити повноцінну ротацію. Але, якби ми це прийняли, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент – уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні", - додав він.