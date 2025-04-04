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Чи били росіяни по портах піcля переговорів у Саудівській Аравії: відповідь МВС

П'ятниця 04 квітня 2025 10:41
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Чи били росіяни по портах піcля переговорів у Саудівській Аравії: відповідь МВС Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Після останніх переговорів у Саудівській Аравії російські окупанти не завдавали ударів по портовій цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських Сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"По факту, головна вимога, що стосувалася недопущення обстрілів портової інфраструктури цивільної, то вони (обстріли - ред.) не відбувалися", - заявив він.

Також він додав, що вже другу добу ворог не виводив кораблі до акваторії Азово-Чорноморського регіону. За словами Плетенчука, таке спостерігалось й раніше. Наприклад, минулого тижня росіяни не виводили до акваторії кораблі протягом шести днів. Після цього запустили підводні човни, які зрештою повернулись до пункту базування Новоросійськ.

"Останній обстріл був 11 березня. Внаслідок нього загинули четверо сирійських моряків. Також було пошкоджено зерновоз, який мав наступного ранку вийти з порту до Алжиру", - розповів Плетенчук.

Перемир'я на морі

Переговори делегації США з представниками України та Росії (почергово) проходили з 23 по 24 березня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Тоді ж обговорювалось припинення вогню. За підсумками діалогу, сторони домовилися про припинення ударів по кораблях у східній частині Чорного моря та заборону використання комерційних суден у військових цілях.

Як пояснили пізніше в Міністерстві закордонних справ, угода стосується цивільного судноплавства і портів, але не поширюється на російські військові кораблі.

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