Били ли россияне по портам после переговоров в Саудовской Аравии: ответ МВД

После последних переговоров в Саудовской Аравии российские оккупанты не наносили удары по портовой гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских Сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"По факту, главное требование, которое касалось недопущения обстрелов портовой инфраструктуры гражданской, то они (обстрелы - ред.) не происходили", - заявил он.

Также он добавил, что уже вторые сутки враг не выводил корабли в акваторию Азово-Черноморского региона. По словам Плетенчука, такое наблюдалось и раньше. Например, на прошлой неделе россияне не выводили в акваторию корабли в течение шести дней. После этого запустили подводные лодки, которые в конце концов вернулись в пункт базирования Новороссийск.

"Последний обстрел был 11 марта. В результате него погибли четверо сирийских моряков. Также был поврежден зерновоз, который должен был на следующее утро выйти из порта в Алжир", - рассказал Плетенчук.