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Били ли россияне по портам после переговоров в Саудовской Аравии: ответ МВД

Пятница 04 апреля 2025 10:41
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Били ли россияне по портам после переговоров в Саудовской Аравии: ответ МВД Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Украины (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

После последних переговоров в Саудовской Аравии российские оккупанты не наносили удары по портовой гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских Сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"По факту, главное требование, которое касалось недопущения обстрелов портовой инфраструктуры гражданской, то они (обстрелы - ред.) не происходили", - заявил он.

Также он добавил, что уже вторые сутки враг не выводил корабли в акваторию Азово-Черноморского региона. По словам Плетенчука, такое наблюдалось и раньше. Например, на прошлой неделе россияне не выводили в акваторию корабли в течение шести дней. После этого запустили подводные лодки, которые в конце концов вернулись в пункт базирования Новороссийск.

"Последний обстрел был 11 марта. В результате него погибли четверо сирийских моряков. Также был поврежден зерновоз, который должен был на следующее утро выйти из порта в Алжир", - рассказал Плетенчук.

Перемирие на море

Переговоры делегации США с представителями Украины и России (поочередно) проходили с 23 по 24 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Тогда же обсуждалось прекращение огня. По итогам диалога, стороны договорились о прекращении ударов по кораблям в восточной части Черного моря и запрете использования коммерческих судов в военных целях.

Как пояснили позже в Министерстве иностранных дел, соглашение касается гражданского судоходства и портов, но не распространяется на российские военные корабли.

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