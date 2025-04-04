Били ли россияне по портам после переговоров в Саудовской Аравии: ответ МВД
После последних переговоров в Саудовской Аравии российские оккупанты не наносили удары по портовой гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских Сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"По факту, главное требование, которое касалось недопущения обстрелов портовой инфраструктуры гражданской, то они (обстрелы - ред.) не происходили", - заявил он.
Также он добавил, что уже вторые сутки враг не выводил корабли в акваторию Азово-Черноморского региона. По словам Плетенчука, такое наблюдалось и раньше. Например, на прошлой неделе россияне не выводили в акваторию корабли в течение шести дней. После этого запустили подводные лодки, которые в конце концов вернулись в пункт базирования Новороссийск.
"Последний обстрел был 11 марта. В результате него погибли четверо сирийских моряков. Также был поврежден зерновоз, который должен был на следующее утро выйти из порта в Алжир", - рассказал Плетенчук.
Перемирие на море
Переговоры делегации США с представителями Украины и России (поочередно) проходили с 23 по 24 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Тогда же обсуждалось прекращение огня. По итогам диалога, стороны договорились о прекращении ударов по кораблям в восточной части Черного моря и запрете использования коммерческих судов в военных целях.
Как пояснили позже в Министерстве иностранных дел, соглашение касается гражданского судоходства и портов, но не распространяется на российские военные корабли.
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