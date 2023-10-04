ЧХ закликав білоруське відділення звільнити голову через депортацію українських дітей

Правління Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця заявило 4 жовтня, що дало білоруському відділенню час до 30 листопада для його звільнення.

Якщо цього не буде зроблено, Червоний хрест порекомендує всім членським організаціям припинити нові партнерські відносини та фінансування білоруського відділення. Таким чином воно буде усунуто від участі у глобальній організації.

Як показало внутрішнє розслідування Міжнародної федерації КК, Шевцов "несе повну відповідальність за звинувачення" щодо депортації дітей з України.

Також було встановлено, що відповідальність за переміщення дітей з окупованих РФ територій України несе ще одна організація (яка саме - не вказується), а участь білоруського КК здійснювалася лише на території Білорусі.

Участь Білорусі у незаконній депортації українських дітей

Нагадаємо, що РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах. У липні глава Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов визнав, що "брав, бере і братиме активну участь" у вивезенні дітей з України.

Після таких скандальних заяв генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що Україна сподівається на активні дії з боку Міжнародної федерації.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислица закликав на засіданні Ради безпеки відреагувати на визнання глави ЧХ Білорусі Дмитра Шевцова щодо участі у насильницькому вивезенні дітей з України з окупованих військ РФ територій.

Додамо, що нещодавно з'ясувалося, що білоруський паралімпієць допомагає незаконно вивозити дітей з окупованих територій України.

Також раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець наголосив, що українська влада підтверджує, що територією Білорусі за участю влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей та військовополонених.