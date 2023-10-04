Красный Крест призвал белорусское отделение уволить главу из-за депортации украинских детей

Правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявило 4 октября, что дало белорусскому отделению время до 30 ноября для его увольнения.

Если это не будет сделано, Красный крест порекомендует всем членским организациям прекратить новые партнерские отношения и финансирование белорусского отделения. Таким образом оно будет отстранено от участия в глобальной организации.

Как показало внутреннее расследование Международной федерации КК, Шевцов "несет полную ответственность за обвинения" относительно депортации детей из Украины.

Также было установлено, что ответственность за перемещение детей из оккупированных РФ территорий Украины несет еще одна организация (какая именно - не указывается), а участие белорусского КК осуществлялось только на территории Беларуси.

Участие Беларуси в незаконной депортации украинских детей

Напомним, что РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях. В июле глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал, что "принимал, принимает, и будет принимать активное участие" в вывозе детей из Украины.

После таких скандальных заявлений генпрокурор Украины Андрей Костин отметил, что Украина надеется на активные действия со стороны Международной федерации.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал на заседании Совета безопасности отреагировать на признание главы КК Беларуси Дмитрия Шевцова об участии в насильственном вывозе детей из Украины из оккупированных войсками РФ территорий.

Добавим, что недавно выяснилось, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.

Также ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.