Четыре пятых украинских предприятий вернулись к работе на безопасной территории, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории, включая предприятия тяжелой промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели в сфере торговли и услуг. И это все - также выполнение национальной задачи по ускорению мира", - заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех, кто сохраняет рабочие места, трудоустраивает людей, и помогает бизнесу адаптироваться к сложным условиям, в которых сейчас находится Украина.