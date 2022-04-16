Четыре пятых украинских предприятий вернулись к работе на безопасной территории, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории, включая предприятия тяжелой промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.
"Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели в сфере торговли и услуг. И это все - также выполнение национальной задачи по ускорению мира", - заявил Зеленский.
Глава государства также поблагодарил всех, кто сохраняет рабочие места, трудоустраивает людей, и помогает бизнесу адаптироваться к сложным условиям, в которых сейчас находится Украина.
Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует падение экономики в 2022 году не менее чем на треть. При этом, по словам регулятора, экономические потери будут зависеть от продолжительности боевых действий.
Ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк озвучил сроки восстановления критической инфраструктуры в области.
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