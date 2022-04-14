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НБУ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году не менее чем на треть

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Украина, Четверг 14 апреля 2022 14:23
НБУ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году не менее чем на треть Фото: НБУ прогнозирует падение ВВП Украины на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк прогнозирует, что из-за войны реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году существенно упадет. Экономические потери будут зависеть от продолжительности боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"По оценкам Национального банка, экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, сокращение ВВП Украины ожидается по всем составляющим. В частности, частное потребление снизится, учитывая вынужденный выезд многих граждан из страны, рост уровня безработицы, уменьшение доходов и экономию на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность.

Снижение потребления и инвестиций со своей стороны может обусловить сокращение импорта. Однако значительные потери несет и экспорт товаров из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможности эффективного проведения сельскохозяйственных работ из-за военных действий, блокады морских портов, проблемы с поставкой горючего и удобрений. В то же время ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже, добавили в НБУ.

"Окончательная оценка потерь экономики от полномасштабной агрессии России против Украины прежде всего будет зависеть от продолжительности военных действий. Залогом быстрого восстановления Украины является дальнейшее проведение структурных реформ, привлечению масштабной международной поддержки и интеграция в Европейский союз", - говорится в сообщении.

В НБУ также решили оставить учетную ставку на уровне 10%, поскольку при текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограниченно. "Учитывая это, она и в дальнейшем будет оставаться неизменной - на уровне 10% - до восстановления действенности каналов монетарной трансмиссии", - добавили в НБУ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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