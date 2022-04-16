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Чотири п'ятих українських підприємств повернулися до роботи на безпечній території, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чотири п'ятих всіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечній території, включаючи підприємства важкої промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники в сфері торгівлі та послуг. І це все - також виконання національного завдання щодо прискорення миру", - заявив Зеленський.

Глава держави також подякував усім, хто зберігає робочі місця, працевлаштовує людей, і допомагає бізнесу адаптуватися до складних умов, в яких зараз знаходиться Україна.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує падіння економіки в 2022 році не менше ніж на третину. При цьому, за словами регулятора, економічні втрати будуть залежати від тривалості бойових дій.

Раніше голова Київської ОВА Олександр Павлюк озвучив терміни відновлення критичної інфраструктури в області.

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Володимир ЗеленськийЕкономіка України