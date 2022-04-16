Чотири п'ятих українських підприємств повернулися до роботи на безпечній території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чотири п'ятих всіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечній території, включаючи підприємства важкої промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники в сфері торгівлі та послуг. І це все - також виконання національного завдання щодо прискорення миру", - заявив Зеленський.

Глава держави також подякував усім, хто зберігає робочі місця, працевлаштовує людей, і допомагає бізнесу адаптуватися до складних умов, в яких зараз знаходиться Україна.