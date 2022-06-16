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Чотири області України перевірять на готовність до можливого вторгнення з Білорусі

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Україна, Четвер 16 червня 2022 21:55
Чотири області України перевірять на готовність до можливого вторгнення з Білорусі Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський доручив військовим перевірити готовність чотирьох областей щодо можливої повторної загрози з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Говорить великий Львів".

Данілов повідомив, що Зеленський 15 червня зібрав засідання Ставки головнокомандувача, на якій обговорювалося питання Білорусі.

"Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні - що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани", - сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що Ставка довго і ефективно працювала над цим питанням.

"В результаті є доручення - зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни. Все це відпрацьовується кожний день", - сказав Данілов.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановської заявила, що Лукашенко наказав білоруським військовим вести наступ на Україну, але вищий офіцерський ешелон відмовився від його виконання.

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