Чотири області України перевірять на готовність до можливого вторгнення з Білорусі
Президент України Володимир Зеленський доручив військовим перевірити готовність чотирьох областей щодо можливої повторної загрози з боку Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Говорить великий Львів".
Данілов повідомив, що Зеленський 15 червня зібрав засідання Ставки головнокомандувача, на якій обговорювалося питання Білорусі.
"Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні - що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани", - сказав він.
Секретар РНБО зазначив, що Ставка довго і ефективно працювала над цим питанням.
"В результаті є доручення - зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни. Все це відпрацьовується кожний день", - сказав Данілов.
Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановської заявила, що Лукашенко наказав білоруським військовим вести наступ на Україну, але вищий офіцерський ешелон відмовився від його виконання.