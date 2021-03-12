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Четыре нарушения "тишины" и ранение военного: как прошли сутки на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Пятница 12 марта 2021 08:07
Четыре нарушения "тишины" и ранение военного: как прошли сутки на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В четверг 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пищевик противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, вблизи Талаковки - из стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, которая находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные дали адекватный ответ. Целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня и дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

Российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое 4 и Новозвановка Луганской области. Боевики создали искусственную напряженность вокруг участка разведения "Золотое". Там российско-оккупационные войска второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

Напомним, 10 марта боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военный.

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 26 - в Луганской. Большинство нарушений произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции.

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