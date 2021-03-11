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ОБСЕ сообщила о более 150 нарушениях "тишины" на Донбассе за сутки

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 марта 2021 03:29
ОБСЕ сообщила о более 150 нарушениях "тишины" на Донбассе за сутки Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

В течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 26 – в Луганской. Большинство нарушений произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции.

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня, в том числе 92 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции, на запад и север от шахты "Октябрьской" в Донецке, а также на север от Широкино.

В Луганской области Миссия зафиксировала 26 нарушений режима прекращения огня, в том числе 10 взрывов неопределенного происхождения.

Напомним, вечером 10 марта вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций из стрелкового оружия неподалеку населенного пункта Старогнатовка. Вследствие вражеского нападения погиб украинский военный.

В общем 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации, игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, осуществляли обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Так, с начала суток боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня.

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