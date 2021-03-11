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Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 марта 2021 08:10
Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 10 марта, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакине, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра, 11 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 26 – в Луганской. Большинство нарушений произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, вечером 10 марта вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций из стрелкового оружия неподалеку населенного пункта Старогнатовка. Вследствие вражеского нападения погиб украинский военный.

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