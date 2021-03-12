Чотири порушення "тиші" і поранення військового: як минула доба на Донбасі

У четвер 11 березня, збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений . Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" недалеко від населеного пункту Харчовик противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, яка знаходиться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Окупанти використовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Стан його здоров'я - задовільний.

Українські військові дали адекватну відповідь. Метою дій окупантів, як і в попередні дні, було провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь і подальшого звинувачення в обстріл населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій.

Російські найманці здійснили низку провокацій у районі населених пунктів Золоте 4 і Новозванівка Луганської області. Бойовики створили штучну напруженість навколо ділянки розведення "Золоте". Там російсько-окупаційні війська другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах ОБСЄ СММ.

З початку поточної доби, 12 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.