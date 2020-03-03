Четыре китайские провинции снизили уровень реагирования из-за коронавируса

В Китае в четырех провинциях снизили уровень реагирования из-за снижения количества случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сократили меры реагирования на коронавирус в провинциях Юньнань и Гуйчжоу с 1 до 3 уровня, в Гуандун и Шаньси - до 2 уровня.

Отметим, в Китае существует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, где 1 уровень является наиболее серьезным.

Ранее уровни реагирования снизили в провинциях Ганьсу и Ляонин.

Также РБК-Украина писало, что местные власти китайского города Ухань, который оказался в эпицентре распространения коронавируса в Китае, закрыли временную больницу из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом.

Кроме этого по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2 марта, за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем в самом Китае.

Напомним, 3 марта первый случай коронавируса подтвердили в Украине. Заболевание было выявлено в Черновцах у мужчины, которые ранее вернулся в Украину с Италии.