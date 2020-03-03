Чотири китайські провінції знизили рівень реагування через коронавірус

У Китаї в чотирьох провінціях знизили рівень реагування через зниження кількості випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що скоротили заходи реагування на коронавірус в провінціях Юньнань і Гуйчжоу з 1 до 3 рівня, Гуандун і Шаньсі - до 2 рівня.

Відзначимо, в Китаї існує чотирирівнева система реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я, де 1 рівень є найбільш серйозним.

Раніше рівні реагування знизили в провінціях Ганьсу і Ляонін.

Також РБК-Україна писало, що місцева влада китайського міста Ухань, який опинився в епіцентрі поширення коронавірусу в Китаї, закрили тимчасову лікарню з-за скорочення кількості захворювань новим вірусом.

Крім цього за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за 2 березня, за межами Китаю було зареєстровано майже у 9 разів більше випадків зараження коронавірусом COVID-19, ніж в самому Китаї.

Нагадаємо, 3 березня перший випадок коронавірусу підтвердили в Україні. Захворювання було виявлено у Чернівцях чоловіки, які раніше повернувся в Україну з Італії.