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Четвертый месяц войны. Сколько русскоязычных песен можно услышать на радио

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 18:57
Четвертый месяц войны. Сколько русскоязычных песен можно услышать на радио Фото: Радио (pixabay-com)
Автор: Елизавета Драбкина

Из украинского радио за четыре месяца войны почти полностью исчезли русскоязычные песни и песни российских исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

Секретариат омбудстмена провел анализ суточного вещания 15 телерадиоорганизаций за 30 мая. Согласно ему, в эфире прозвучала только одна русскоязычная песня.

Всего в эфире транслируют музыкальные произведения, выполненные преимущественно на украинском языке (62%), а также на официальных языках ЕС.

"Из проанализированных почти 4 тысяч песен, зафиксирована только одна на русском языке. Это действительно впечатляет", - сказал он.

В основном в эфире слышна украинская речь, однако были зафиксированы случаи, когда ведущие, гости или эксперты использовали русский язык или комментарии давались не на государственном языке.

Так, русский язык использовали "Украинское радио", Радио "Культура", Радио Пятница, "Наше радио".

Четвертый месяц войны. Сколько русскоязычных песен можно услышать на радио

Напомним, в приложении "Дія" появилось радио.

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