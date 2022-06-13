Четвертий місяць війни. Скільки російськомовних пісень можна почути на радіо

З українського радіо за чотири місяці війни майже повністю зникли російськомовні пісні і пісні російських виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя .

Секретаріат омбудстмена провів аналіз добового мовлення 15 телерадіоорганізацій за 30 травня. Згідно з ним, у ефірі прозвучала лише одна російськомовна пісня.

Загалом в ефірі транслюють музичні твори, виконані переважно українською мовою (62%), а також офіційними мовами ЄС.

"Із проаналізованих майже 4 тисяч пісень, зафіксована лише одна російською мовою. Це дійсно вражає", - сказав він.

Переважно в ефірі чутна українська мова, проте були зафіксовані випадки, коли ведучі, гості чи експерти використовували російську мову або ж коментарі давалися не держаною мовою.

Так, російську мову використовували "Українське радіо", Радіо "Культура", Радіо Пятница, "Наше радіо".