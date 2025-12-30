Четверту добу без світла: як Вишгород "виживає" під час енергетичної кризи (відео)

Рятувальники працюють без перерв

Надзвичайники ДСНС України разом із волонтерами Товариства Червоного Хреста працювали всю ніч без перепочинку. Їхнє головне завдання - підтримати людей, забезпечити стабільну роботу Пунктів Незламності та генераторів.

11 наметів і 14 генераторів

Станом на 8:00 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів Пунктів Незламності та залучено додатково 14 потужних генераторів. Завдяки цьому вдалося забезпечити роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках міста.

Жителі Вишгорода гріються у Пунктах Незламності (скриншот)

Тепло, зв’язок і підтримка

Пункти Незламності стали осередками допомоги та людяності. Тут люди можуть зігрітися гарячим чаєм і кавою, зарядити телефони, зв’язатися з близькими, дізнатися новини, а головне - не залишатися наодинці з труднощами.

Місто тримається разом

Попри холод, темряву й невизначеність, Вишгород демонструє силу спільноти. Підтримка сусідів, допомога волонтерів і безперервна робота рятувальників допомагають місту вистояти у складний момент.