Четверту добу без світла: як Вишгород "виживає" під час енергетичної кризи (відео)

Четвертий день поспіль Вишгород на Київщині живе без електропостачання - у холоді, напрузі та постійній боротьбі за нормальні умови життя. Водночас місто демонструє приклад згуртованості: рятувальники, волонтери й місцеві мешканці разом утримують життєво важливі процеси.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.
Надзвичайники ДСНС України разом із волонтерами Товариства Червоного Хреста працювали всю ніч без перепочинку. Їхнє головне завдання - підтримати людей, забезпечити стабільну роботу Пунктів Незламності та генераторів.
Станом на 8:00 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів Пунктів Незламності та залучено додатково 14 потужних генераторів. Завдяки цьому вдалося забезпечити роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках міста.
Пункти Незламності стали осередками допомоги та людяності. Тут люди можуть зігрітися гарячим чаєм і кавою, зарядити телефони, зв’язатися з близькими, дізнатися новини, а головне - не залишатися наодинці з труднощами.
Попри холод, темряву й невизначеність, Вишгород демонструє силу спільноти. Підтримка сусідів, допомога волонтерів і безперервна робота рятувальників допомагають місту вистояти у складний момент.
Нагадаємо, що російські війська в ніч на 27 грудня атакували Київ та область ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками.
Внаслідок масованого обстрілу 30-тисячний Вишгород повністю залишився без електропостачання, оскільки під час атаки ворог уразив розподільчу підстанцію НЕК "Укренерго".
"Ситуація складна, але контрольована. Роботи тривають безперервно, але вони потребують значних ресурсів та часу", - заявили в ОВА.