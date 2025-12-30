UA

Четверту добу без світла: як Вишгород "виживає" під час енергетичної кризи (відео)

У Вишгороді працюють Пункти Незламності (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Четвертий день поспіль Вишгород на Київщині живе без електропостачання - у холоді, напрузі та постійній боротьбі за нормальні умови життя. Водночас місто демонструє приклад згуртованості: рятувальники, волонтери й місцеві мешканці разом утримують життєво важливі процеси.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.

Рятувальники працюють без перерв

Надзвичайники ДСНС України разом із волонтерами Товариства Червоного Хреста працювали всю ніч без перепочинку. Їхнє головне завдання - підтримати людей, забезпечити стабільну роботу Пунктів Незламності та генераторів.

11 наметів і 14 генераторів

Станом на 8:00 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів Пунктів Незламності та залучено додатково 14 потужних генераторів. Завдяки цьому вдалося забезпечити роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках міста.

Жителі Вишгорода гріються у Пунктах Незламності (скриншот)

Тепло, зв’язок і підтримка

Пункти Незламності стали осередками допомоги та людяності. Тут люди можуть зігрітися гарячим чаєм і кавою, зарядити телефони, зв’язатися з близькими, дізнатися новини, а головне - не залишатися наодинці з труднощами.

Місто тримається разом

Попри холод, темряву й невизначеність, Вишгород демонструє силу спільноти. Підтримка сусідів, допомога волонтерів і безперервна робота рятувальників допомагають місту вистояти у складний момент.

 

Атака на місто

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 27 грудня атакували Київ та область ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками.

Внаслідок масованого обстрілу 30-тисячний Вишгород повністю залишився без електропостачання, оскільки під час атаки ворог уразив розподільчу підстанцію НЕК "Укренерго".

"Ситуація складна, але контрольована. Роботи тривають безперервно, але вони потребують значних ресурсів та часу", - заявили в ОВА.

